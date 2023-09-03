حجة.. الجيش يعلن إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي في "حرض"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش، السبت، تمكنها من إسقاط طائرة مُسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في تغريدة له على منصة إكس، إن "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين بجبهة حرض بمحافظة حجة".

ولم يذكر المركز أي معلومات اضافية حول هذه الحادثة، والخسائر المادية والبشرية الناجمة عن هذه الطائرة.

ورغم الهدنة الأممية إلا أن المليشيا الحوثية لا تزال تواصل قصف قوات الجيش والمدنيين في عدد من الجبهات بالطائرات المُسيّرة، والقصف المدفعي، في تعنت واضح على عدم جدية المليشيا للسلام.