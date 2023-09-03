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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في السعودية اليوم.. الأحد 3-9-2023 التحديث اليومي.. 2023/09/03 الساعة 08:43 صباحاً (جهينةيمن) أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 3-9-2023 اقراء ايضاً :

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