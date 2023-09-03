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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على كل معلومات مشروع بيوت تلال التي أطلقتها الأسكان في واجهة الدمام وتكشف الأسعار

أطلقت الوطنية للإسكان “NHC” مشروع بيوت تلال، أحد مشاريع ضاحية الواجهة التي تعد أكبر المشاريع السكنية في المنطقة الشرقية، وذلك بالشراكة مع شركة تلال العقارية. ويُوفّر المشروع الجديد 1238 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس متنوعة المساحات والتصاميم وبأسعار تنافسية تبدأ من 406 آلاف ريال، والتي تتميز بجودة البناء وتحقق الراحة والرفاهية، ضمن مجتمعات حيوية تتوفر فيها مقومات جودة الحياة من مسطحات خضراء وحدائق وملاعب ومدارس ومساجد ومراكز تجارية للتسوق ومرافق ترفيهية وغيرها من الخدمات. ويمكن حجز الوحدات السكنية بمشروع بيوت تلال والاطلاع على كافة الخيارات، من خلال زيارة منصة سكني عبر اقراء ايضاً :

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