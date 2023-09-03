شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سوزوكي فرونكس 2024 في السعودية وموصفاتها كاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر سوزوكي فرونكس 2024 في السعودية وموصفاتها كاملة

سعر سوزوكي فرونكس 2024

وتتشابه سوزوكي فرونكس 2023 في بعض الجوانب مع جراند فيتارا 2023 الجديدة كلياً والتي خطفت الأنظار كذلك منذ أشهر، حيث تتميز كلاً من فرونكس وفيتارا بلغة تصميم أكثر عصرية وجرأة.

ويبدو أن الصانع الياباني طرح سوزوكي فرونكس 2024 لتستهدف الشباب والعائلات الصغيرة الباحثة عن سيارة موفرة للوقود وبسعر اقتصادي، على ألا تخلو من التجهيزات المتطورة التي توفر تجربة قيادة ممتعة وآمنة في آن واحد.

اقراء ايضاً :

ووصلت سوزوكي فرونكس 2024 في سوق المملكة العربية السعودية الآن من خلال فئتين (GL- GLX) وذلك عبر وكيلها الحصري والمحلي شركة نجيب أوتو للسيارات.

في هذا الصدد، يُقدم لكم «المربع نت» في المقال التالي سعر سوزوكي فرونكس 2024 في السعودية وموصفاتها كاملة

كم سعر سوزوكي فرونكس 2024؟

نبدأ المقال، مع الإجابة على تساؤل كم سعر سوزوكي فرونكس 2024 في السعودية، فكما ذكرنا في البداية تتواجد الكروس أوفر اليابانية الجديدة كلياً لدى وكيلها الحصري شركة نجيب أوتو بفئتين GL – GLX.

وفيما يخص سعر سوزوكي فرونكس 2024 في السعودية فيبدأ من 53,500 ريال سعودي.

ولم يذكر الموقع الرسمي للعلامة اليابانية سعر سوزوكي فرونكس 2024 للفئة الثانية.

يُذكر أن سعر سوزوكي فرونكس 2024 المذكور لا يشمل ضريبة القيمة المضافة وفقاً للوكيل.

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024 من الخارج

وبعد رصد سعر سوزوكي فرونكس 2024 في السعودية، نصل إلى مزايا السيارة اليابانية الجديدة، ونبدأ مع التصميم الخارجي.

فجاءت فرونكس 2024 مع مظهر خارجي أكثر عصرية عن المعتاد عليه في أسطول الصانع الصيني، فقد حصلت على العديد من اللمسات الأنيقة والملامح الجريئة التي تجذب الشباب.

فحصلت فرونكس الجديدة كلياً، على واجهة تتشابه مع جراند فيتارا، فجاءت مع شبك أمامي أسود كرومي متوسط الحجم على هيئة شكل V.

فيما تميزت مصابيح السيارة الأمامية بتصميمها الحاد النحيف، حيث جاءت من الداخل مقسمة إلى 3 أجزاء ومتصلة مع الشبك الأمامي من خلال شريط كرومي يتوسطه شعار العلامة اليابانية.

وجاءت المصابيح الأمامية والخلفية في السيارة تعمل بتقنية LED، فيما ساعدت الخطوط البارزة التي تم توظيفها بشكل مثالي على هيكل السيارة في تعزيز انسيابيتها.

وزود الصانع الياباني سيارته الجديد بمرايا جانبية كهربائية (الضبط – الطي)، بها إشارات انعطاف.

فيما استندت سيارة سوزوكي فرونكس 2024 على جنوط ألمونيوم مقاس 16 بوصة، فيما جاءت مقابض الأبواب بنفس لون الهيكل، وقد تلاحظ أقواس العجلات باللون الأسود، والتي منحت السيارة لمسة جريئة.

أما في الخلف، سنجد أن السيارة حصلت على مصابيح خلفية بتصميم يتشابه مع المصابيح الأمامية، واتصلت مع بعضها البعض عبر شريط إضاءة مما منحها لمسة أنيقة.

ولتعزيز الطابع الجريء حصلت السيارة على جناح خلفي، وهوائي على شكل زعنف قرشي، و مصد خلفي.

أبعاد سوزوكي فرونكس 2024

ويمكن التعبير عن أبعاد السيارة اليابانية الجديدة كلياً بالأرقام التالية:

ألوان سوزوكي فرونكس 2024

وفيما يخص ألوان سوزوكي فرونكس 2024، فهي متنوعة وتتماشى مع الأسلوب العصري الذي يبحث عنه الشباب،