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عدن - ياسمين التهامي - مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة "الأخضر"، للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق غدا الأحد، بمدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وتقرر مغادرة بعثة "الأخضر" ظهر غد الأحد، إلى مدينة نيوكاسل، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لخوض معسكر تدريبي، خلال فترة أيام الـ"فيفا" الدولية لشهر سبتمبر 2023، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير 2024.

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وضمت القائمة التي اختارها روبرتو مانشيني 26 لاعبا، وهم:

محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر الجاري، مباراتين وديتين على ملعب "سانت جيمس بارك" الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد، أمام كل من منتخبي، كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وكوريا الجنوبية في الثاني عشر من سبتمبر 2023.

يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، إلى جانب كل من منتخبات سلطنة عمان، قرغيزستان، وتايلاند.