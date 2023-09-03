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عدن - ياسمين التهامي - تحذير سعودي من كارثة خطيرة في الأسواق بسبب خلط العسل بهذه المادة !

عكس المتداول والمنتشر بين العامة، كشف اختصاصي أول تغذية الدكتور إبراهيم العريفي، عن خطر صحي جراء خلط العسل مع المكسرات أو الأعشاب.وقال المختص، خلال حواره في برنامج “الراصد”، إن :”خلط العسل مع المكسرات أو الأعشاب وتركها لفترة وتوزيعها في الأسواق قد يحدث ما لا يحمد عقباه، لأن ذلك يؤدي لنمو الفطريات”.

الغذاء والدواء

اقراء ايضاً :

وأضاف “العريفي”، أن هيئة الغذاء والدواء تكون بالمرصاد لمن يقومون بعمل خلطات مع العسل ويتابعون الإعلانات ويغرمون أصحابها . لافتا إلى أن العسل لا يخلط إلا مع غذاء ملكات النحل فقط.

وأشار إلى أن الشخص يمكن أن يقوم بعمل هذه الخلطة وقت تناولها في المنزل، ولكن الخطورة في تركها وتوزيعها بالأسواق.

غذاء ملكات النحل

وقال :” خلط العسل مع مكونات ومكسرات قد يحدث ما لا يحمد عقباه بسبب الفطريات.. ولا يخلط مع العسل إلا غذاء ملكات النحل فقط”