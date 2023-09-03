شكرا لبحثكم عن خبر صالح المقالح وتهريب الغاز من صافر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التهريب للقرن الأفريقي مهمة قديمة احترفها اللواء صالح المقالح منذ كان قائدا لخفر السواحل، وهي التهمة التي بموجبها أقيل من عمله كما أسلفنا في إحدى الحلقات.

واليكم معلومات جديد وصادمة عن احدى عمليات التهريب المنظمة التي يشرف عليها المقالح مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي.

في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تمر بها بعض المحافظات اليمنيه ومنها مأرب ، يقوم هذه المرة المقالح بتهريب الغاز الى زبائنه القدامى في الصومال الذين يعرفهم من أيام خفر السواحل الذين يتواجدون على الضفة الأخرى من خليج عدن.

وقد كلف المقالح بادارة عمليات تهريب الغاز المدعو ناجي المصري الجهمي الذي يعمل حاليا في شركة صافر وهو أحد ضباط الأمن القومي التابعين له.

واسبوعيا يتم سحب من 10 الى 15 الف اسطوانة غاز بالسعر المحلي ب 800 ريال يمني أي بأقل من دولار واحد بينما تباع في الصومال بما يقارب 30 دولار، أي أنه يبيع الغاز المهرب اسبوعيا بمتوسط 545 الف دولار اغلبه يذهب الى جيبه كارباح بعد احتساب السعر المحلي وتكاليف التهريب.

ويقدر ما يكسبه المقالح شهريا من عمليات التهريب بنحو مليون ومئتا الف دولار امريكي شهريا، حيث تذهب له هذه الاموال محميا بنفوذه وقربه من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي قد يكون أيضا متورط في كل هذه العمليات المشبوهة، وقد يكون المقالح هو اليد القذرة التي يسرق بها ويمارس المنكرات.

تجدر الاشارة الى وقوع كلامية في احد اجتماعات شركة صافر حول موضوع تهريب وبيع النفط للصومال وتم ذكر المقالح بالاسم انه الذي يقف خلف التهريب ويدعمه هو صالح المقالح.

وكنا في وقت سابق رصدنا العديد من الشكاوى في محافظة مأرب للمواطنين حول أزمة خانقة في الغاز المنزلي؛ وعلى سبيل الذكر كتب الشاعر المعروف عامر السعيدي الذي يسكن في مأرب منشورا في صفحته على الفيسبوك يتساءل بتهكم .. هل هناك من يعرف مكان السوق السوداء لأجل ان يشتري دبة غاز منزلي.