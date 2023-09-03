شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يوجه ببيع ممتلكات القيادات المؤتمرية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجه القيادي محمد علي الحوثي جماعته الانقلابية ببيع اي مقرات مؤجرة لجماعته من ممتلكات الرئيس الراحل "صالح"، كما وجه ببيع بيوت من اسماهم "بالمرتزقة".
وكتب "محمد" في منصة "أكس" تويتر سابقا: مالم يكن هناك مانع شرعيا او قانونيا.. نوجه الاخوة في وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام
ببيع اي مقرات مؤجرة لانصار الله من ممتلكات النظام السابق اذا تأكدت الجهات انها ليست من اموال ورثها المسؤول عن ابيه او امه".
وأضاف " ايضا بيع بيوت المرتزقة الذين ثبت مؤامراتهم على الوطن وتحويلها الى صندوق المعلم".
وأختتم قوله " ينفذ ماذكر اعلاه بعد العرض على مجلس النواب والمصادقة عليه".
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