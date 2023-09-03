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عدن - ياسمين التهامي - زواجه لن ينسيه عشق "الهلال"..عريس يتابع الكلاسيكو السعودي خلال حفل زفافه (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يوثق متابعة عريس لمباراة ناديي "الهلال" و"الاتحاد" السعوديين التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الجمعة، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر العريس برفقة شخصين والمصور، وهو يتابع المباراة عبر الجوال، حيث عن فرحته بعد تسجيل ميتروفيتش هدفا في الاتحاد.

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من: اليمن الآن

وتفاعل رواد مواقع التوالصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث تقبل البعض ما فعله ممازحا، فيما انتقده العض، إذ علق أحدهم قائلا: "فرحته صارت فرحتين ماشاء الله"، فيما كتبت صاحبة إحدى الحسابات: " لو زوجي بخلعه".

عريس يتابع مباراة الهلال و الاتحاد ليلة زواجه😅! pic.twitter.com/7pikOGfZDn — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 2, 2023

يذكر أن نادي الهلال فاز على الاتحاد بـ4 أهداف مقابل 3 أهداف خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، في قمة مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.