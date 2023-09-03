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عدن - ياسمين التهامي - تناول هذا النوع من الطعام يوميا يرفع السكر في الدم بشكل جنوني.. احذره بعد الأن

كشف خبراء ما يحدث للجسم عند تناول الأرز يوميًا، وفقًا لما ذكره موقع "Eating well". - الحصول على الطاقة الأرز عبارة عن حبوب صحية غنية بالعناصر الغذائية ومصدر ممتاز للكربوهيدرات، وهو أحد المغذيات الرئيسية الثلاثة التي نحتاج إلى استهلاكها يوميًا. اقراء ايضاً : - سهولة الهضم يعد الأرز عنصرًا مميزًا في "حمية BRAT" التي يتم الترويج لها غالبًا لمن يعانون من الغثيان أو القيء أو الإسهال. - رفع مستوى سكر الدم نظرًا لارتفاع نسبة الكربوهيدرات في الأرز مقارنة بالبروتينات والدهون، يمكن أن يؤدي تناوله بمفرده إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. يشترك الأزر الأبيض والبني في خصائص تغذوية متشابهة إلى حد ما، على الرغم من أن الأرز البني أعلى قليلًا من حيث السعرات الحرارية والألياف والبروتين والمنجنيز والسيلينيوم والمغنيسيوم وفيتامينات

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