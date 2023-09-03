اللواء العرادة يشدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة لردع التصعيد الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم الأحد، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز اليقظة العالية للقوات المسلحة بكافة الألوية والتشكيلات العسكرية.



جاء ذلك خلال لقائه برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز بحضور المتحدث الرسمي للمقاومة الوطنية العميد صادق دويد، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش اللواء العرادة مع رئيس الأركان العامة، آخر المستجدات وأحدث التطورات الأمنية والعسكرية في الساحة الوطنية.



وخلال اللقاء شدد اللواء العرادة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية وتعزيز اليقظة العالية لكافة منتسبي القوات المسلحة بكافة الألوية والتشكيلات العسكرية في ظل استمرار التصعيد الميداني لميليشيات الحوثي الإرهابية بمختلف الجبهات.



وأشاد عضو مجلس القيادة بالأدوار البطولية لأبطال القوات المسلحة والأمن وبالمواقف النضالية لرجال المقاومة بمختلف تشكيلاتها وبالمواقف الوطنية والمشرفة لأبناء القبائل اليمنية المساندة للمعركة الوطنية التي يخوضها أبناء شعبنا ضد مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية منذ أكثر من تسعة أعوام.



كما ثمن التضحيات العظيمة التي يقدمها أبطال اليمن وأحرارها المرابطين في كافة الجبهات الميادين في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية الثورة والجمهورية ومكتسباتهما الوطنية والتصدي للمشروع الايراني وإفشال مخططاته وأطماعه التوسعية في اليمن والمنطقة.

