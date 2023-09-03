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عدن - ياسمين التهامي - ماهي حقيقة تخفيض أسعار التأمين على المركبات في السعودية 1445هـ

أفاد المتحدث باسم رابطة قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، عادل العيسى، بوجود توقعات بانخفاض أسعار التأمين على المركبات خلال الفترة القادمة، مع توفير مبادرات إيجابية من قبل شركات التأمين.

وأوضح العيسى في مقابلة مع قناة “العربية” أن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات في الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل، منها أن نصف المجتمع غير مؤمّن لهم، مما يؤدي إلى زيادة عمليات الاحتيال التي يقوم بها بعض الأفراد على شركات التأمين.

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وأضاف أن أسعار التأمين لا تتأثر بجنس السائق، وأن هناك 35 عاملًا يتم مراعاتها في تحديد سعر التأمين على السيارات، وتتضمن الخبرة والسعر ونوع السيارة.

وأشار العيسى إلى أهمية تسريع إجراءات الاندماج في قطاع التأمين والتركيز على تنميته بشكل أكبر بعد إطلاق هيئة التأمين السعودية.

وأكد أن تركيز الهيئة الجديدة يجب أن يكون على تطوير القطاع وتقديم منتجات تأمينية جديدة لتنويع السوق التأمينية، بعيدًا عن التركيز الحالي على التأمين الصحي والتأمين على المركبات.

يجدر بالذكر أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وافق على إنشاء هيئة التأمين بهدف تعزيز وتطوير قطاع التأمين في البلاد، ومن المتوقع أن تلعب هذه الهيئة دورًا مهمًا في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.