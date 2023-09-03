شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي حقيقة تخفيض أسعار التأمين على المركبات في السعودية 1445هـ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ماهي حقيقة تخفيض أسعار التأمين على المركبات في السعودية 1445هـ
أفاد المتحدث باسم رابطة قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، عادل العيسى، بوجود توقعات بانخفاض أسعار التأمين على المركبات خلال الفترة القادمة، مع توفير مبادرات إيجابية من قبل شركات التأمين.
وأوضح العيسى في مقابلة مع قناة “العربية” أن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات في الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل، منها أن نصف المجتمع غير مؤمّن لهم، مما يؤدي إلى زيادة عمليات الاحتيال التي يقوم بها بعض الأفراد على شركات التأمين.
اقراء ايضاً :
وأضاف أن أسعار التأمين لا تتأثر بجنس السائق، وأن هناك 35 عاملًا يتم مراعاتها في تحديد سعر التأمين على السيارات، وتتضمن الخبرة والسعر ونوع السيارة.
وأشار العيسى إلى أهمية تسريع إجراءات الاندماج في قطاع التأمين والتركيز على تنميته بشكل أكبر بعد إطلاق هيئة التأمين السعودية.
وأكد أن تركيز الهيئة الجديدة يجب أن يكون على تطوير القطاع وتقديم منتجات تأمينية جديدة لتنويع السوق التأمينية، بعيدًا عن التركيز الحالي على التأمين الصحي والتأمين على المركبات.
يجدر بالذكر أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وافق على إنشاء هيئة التأمين بهدف تعزيز وتطوير قطاع التأمين في البلاد، ومن المتوقع أن تلعب هذه الهيئة دورًا مهمًا في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماهي حقيقة تخفيض أسعار التأمين على المركبات في السعودية 1445هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.