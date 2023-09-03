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فيديو لولي أمر سعودي يفاجأ ابنه بزيارته إلى الفصل لهذا السبب

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عدن - ياسمين التهامي - فيديو لولي أمر سعودي يفاجأ ابنه بزيارته إلى الفصل لهذا السبب

فاجأ ولي أمر لأحد الطلاب بزيارة معلم نجله في الفصل، حيث أشاد به أمام الطلاب.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “الميدان التعليمي” عبر منصة “إكس”، الأب وهو يتجدث إلى معلم نجله، قائلاً إنه كان السبب في فهمه لمادة الكيمياء وجعله يسيتطيع أن يتناقش مع الدكتور والرجل في السوق في وقت واحد.

وأشار إلى أن هذا ما دفعه للحضور مبكرًا في الساعة السابعة صباحًا من أجل أـن يوجه الشكر على ما يبذله من جهد في شرح للطلاب.
ولم يكشف المزيد عن اسم المدرسة التي شهدت الواقعة.
مع ذلك، انتقد البعض في ردود الفعل المتداولة على المقطع السماح بدخول ولي الأمر إلى الفصل، بيما هناك من رأى ان التصوير مخالف للإجراءات والقواعد المطبقة في المدارس.

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فيديو:

ولي أمر يفاجئ بزيارة معلم ابنه في الفصل وأمام الطلاب ويثني عليه ويشيد به. pic.twitter.com/i6ofQnAkLq

— الميدان التعليمي (@almaydanedu) https://twitter.com/almaydanedu/status/1698289032113918154?ref_src=twsrc%5Etfw

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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