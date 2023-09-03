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عدن - ياسمين التهامي - “لعشاق اللحم” شاهد.. مبتعث سعودي يكشف عن أغلى قطعة لحم في العالم وسبب جاذبيتها!!

كشف صانع المحتوى سرًا يتعلق بغلاء سعر لحوم “الواغيو الياباني”، حيث يصل سعر الكيلو منها إلى 600 دولار.

ووفقًا لموثق الفيديو، يعود سبب غلاء هذه اللحوم إلى توزيع الشحوم في اللحم بالتساوي، مما يمنحها مذاقًا لذيذًا واستثنائيًا.

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وأوضح الموثق: “تعتبر هذه اللحوم من بين أغلى أنواع اللحوم في العالم، ويعود غلاء سعرها إلى توزيع الشحوم المتجانس في اللحم، مما يعزز طعمها وجودتها”. وأشار إلى أن نصف كيلوغرام من هذه اللحوم يصل سعره إلى 200 دولار، وتُعتبر من ألذ اللحوم التي يُمكن تذوقها في اليابان، حيث تتميز بتنقط الدهن الطبيعي والشحم.

وتُعتبر لحوم “الواغيو الياباني” محظوظة نادرة لعشاق اللحوم الفاخرة، حيث يُشكل توزيع الشحوم المتجانس ونسبة الدهن العالية جاذبية خاصة لها. ورغم غلاء أسعارها، إلا أنها تعتبر تجربة فريدة لمحبي الذوق الرفيع والاستمتاع بتناول لحم ذو جودة عالية ومذاق استثنائي.

يُعد هذا الكشف الجديد تسليطًا للضوء على سر نجاح وشعبية لحوم “الواغيو الياباني”، وقد استقطب اهتمامًا واسعًا من قبل عشاق الطهي وعشاق اللحوم الفاخرة حول العالم.