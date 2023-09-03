توفيا بصاعقة رعدية.. العثور على جثتي شابين في قمة جبل بالمحويت بعد 22 يوما من اختفائهما

عثر مواطنون على جثتي شابين يرجح وفاتهما بصاعقة رعدية، في قمة جبل بمحافظة المحويت (شمال غرب اليمن)، بعد 22 يوما من اختفائهما.



وقالت مصادر محلية، إن أهالي قرية الوهط، بعزلة جبع، التابعة لمديرية ملحان بمحافظة المحويت، عثروا السبت على جثتي شابين، في قمة جبل بعد 22 يومًا على اختفائهما.



وأضافت الصادر أن الأهالي عثروا على جثتي (سامي حسن عمر حسن ـ 16 عامًا) وابن عمه (مروان عبده عمر حسن ـ 13عامًا)، وقد بدأتا بالتحلل.



وأشارت المصادر أن امرأة كانت تجمع الحطب بالقرب من قمة الجبل اشتمت رائحة الجثث وأبلغت الأهالي الذين وفدوا إلى المكان الذي يبعد عن القرية نحو كيلو متر وتعرفوا على هويتهما.



وقالت المصادر، إن الآثار تدل على أن سامي ومروان توفيا جراء صاعقة رعدية، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية بالمنطقة، انتقلت إلى مكان الحادث وجمعت الجثتين واحتجزتهما، للتحقيق في أسباب الوفاة.



وتعود الحادثة إلى قبل ثلاثة أسابيع حينما ذهب الشابين إلى قمة الجبل للبحث عن تغطية شبكة الانترنت، غير أن أمطاراً غزيرة هطلت على المكان ليلجأ الضحيتان إلى مغارة في المكان، قبل أن تضربهما صاعقة رعدية وتنقطع عنهما الأخبار حتى العثور على جثمانهما أمس السبت.



ونالت محافظة المحويت النصيب الأكبر من حالات الوفاة والإصابة جراء الصواعق الرعدية التي ضربت عموم البلاد هذا الموسم وأودت بحياة وإصابة المئات.

