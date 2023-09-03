عدن.. مؤسسة الاتصالات تعلن عودة خدمة الإنترنت لوضعها الطبيعي بعد إصلاح كابل الألياف الضوئية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الإدارة العامة للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في عدن، اليوم الأحد، نجاح الفرق الفنية في إصلاح كابل الألياف الضوئية المغذي لخدمة الإنترنت.



وقال مصدر بالمؤسسة العامة للاتصالات -في بيان نشرته وزارة الاتصالات عبر حسابها بالفيسبوك-، إن الكابل الذي تعرض للقطع نتيجة حادث عرضي في منطقة نقيل الضالع.



وأضاف، أنه تم الانتهاء من عملية الإصلاح بنجاح فجر يومنا هذا الاحد، وعادت خدمة الإنترنت إلى حالتها الطبيعية في العاصمة عدن والمناطق المجاورة.

وتوجهت الإدارة العامة للمؤسسة بالشكر للفرق الفنية على سرعة استجابتهم وجهودهم في إصلاح القطع وبشكل فعال وفي وقت قياسي، وفق ما أفاد المصدر.

كما أكدت أنها ستظل على أتم الاستعداد للتعامل مع أي مشاكل تقنية في المستقبل قد تتعرض لها خطوط النقل لما فيه مصلحة المستخدمين، وتعمل على توفير وتحسين افضل جودة و خدمة على حد سواء.

