انفجار ضخم في محطة "المفزر" للغاز المنزلي شمالي صنعاء 

المنامة - ياسر ابراهيم - انفجرت مقطورة غاز، مساء اليوم الأحد، في إحدى محطات الغاز، شمالي العاصمة صنعاء ما أدى إلى اندلاع حريق هائل.

وقالت مصادر محلية، إن انفجارًا عنيفًا هز العاصمة صنعاء، نتيجة انفجار مقطورة غاز، داخل محطة النجاح التابعة لرجل الأعمال "المفزر" قرب جولة آية، شمال العاصمة صنعاء.

وعزت المصادر سبب الانفجار إلى حدوث ماس كهربائي في حوش شركة يمن غاز الواقعة أمام معسكر الخرافي بعد جولة آية، تسبب في نشوب حريق هائل ما أدى إلى انفجار المقطورة.

وتداول على مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو للحطات الانفجار المرعبة، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المكان قبل حدوث الانفجار.

ولم تذكر المصادر حتى اللحطة الخسائر الناجمة عن هذا الانفجار الهائل حتى كتابة هذا الخبر.