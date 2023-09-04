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عدن - ياسمين التهامي - كأنه سحر تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً و بطريقة أمنة وصحية 100%..وداعاً لشعر الابيض

أول ما يفكر فيه الكثير من الأشخاص مع تقدم العمر وبشكل أخص السيدات هو الخوف من ظهور الشعر الأبيض، لأنه يعطي إيحاء كبير بكبر السن، مما يضطر الكثير منهم إلى استخدام الكثير من صبغات الشعر التي تساعد جدًا في إخفاء الشيب، ولكن تلك الصبغات تضر الشعر بشكل أكبر من إفادته وبمعنى أكثر صحة الصبغات لا تعود على الشعر بأي نفع ممكن، لذلك لابد من الحاجة إلى إستخدام عدد من الوصفات الطبيعية التي تعتبر علاج فعال لمعالجة شيب الشعر، وسوف نوضح من خلال المقال التالي أفضل بديل لعلاج شيب الشعر.

إستخدام مسحوق الحناء والقهوة في علاج شيب الشعر الحناء من أهم المواد الطبيعية التي تتعدد فوائدها للشعر، ومن أهم هذه الفوائد أنها تمنح الشعر لون جذاب و مميز يمكن من خلاله تغطية شيب الشعر بشكل كامل دون أي أضرار وسلبيات، كما يمكن تخدير خلطة الحناء التي تعطي أسرع وأفضل النتائج في المنزل دون الحاجة إلى زيارة صالونات التجميل، لذلك تابعوني لأن التعرف على خطوات استخدام الحناء للتخلص من الشيب بشكل نهائي بشكل تفصيلي.

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المكونات كوب واحد من مسحوق الحناء. كوب واحد من القهوة المغلية. ¼ فنجان صغير من زيت الزيتون البكر النقي.

طريقة الإستخدام في بولة عميقة نضيف كلًا من مسحوق الحناء الأصلي والقهوة المغلية، ثم نقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس. نقوم بتغطية الخليط، ثم يترك على جنب لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات كاملة. بعد انتهاء المدة نقوم بإضافة زيت الزيتون، ثم نقلب الخليط من جديد. بعد انتهاء المدة نقوم بإضافة زيت الزيتون، ثم نقلب الخليط من جديد. نطبق الخليط على الشعر بالكامل من جذور الشعر وحتى أطرافه، ثم نغطي الشعر بإستخدام قبعة نظيفة من البلاستيك. يترك خليط الحناء على الشعر لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويفضل أكثر. يشطف الشعر تحت الماء الجاري للتخلص من بقايا خليط الحناء، ثم يشطف الشعر بإستخدام نوع شامبو مناسب لنوع الشعر.

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طريقة الإستخدام استخدام مسحوق الحناء والكركديه في علاج شيب الشعر المكونات كوب واحد كبير من مسحوق الحناء. 5 ملاعق طعام من مسحوق الكركديه.

1 ملعقة طعام من عصير الليمون الطازج في بولة مناسبة نضيف كلًا من الحناء والكركديه، ثم نضيف الماء بشكل تدرجي. نعجن المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة لينة. يترك الخليط على جنب مع مراعاة تغطيته لمدة لا تقل عن 3 ساعات. قبل بدء الإستخدام نضيف عصير الليمون، ثم نقلب المكونات مع بعضها. يطبق الخليط على الشعر بالكامل، ثم يترك الخليط لمدة تزيد عن ثلاث ساعات. يشطف الشعر تحت الماء الجاري بالشامبو.

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وفي خاتمة هذا المقال نكون قد وضحنا أفضل طريقتين لعلاج شيب الشعر بالاعتماد الكلي على الحناء، والتي تعتبر أفضل بديل للصبغات الكيميائية، لأنه تعمل على إخفاء الشيب بالإضافة إلى معالجة الكثير من المشاكل الخاصة بفروة الرأس والشعر.