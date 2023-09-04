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عدن - ياسمين التهامي - السعودية: كبير الفلاحين في الأحساء يكشف عن الطريقة الصحيحة لأكل الرطب شاهد

في مقطع فيديو متداول، كشف المزارع “أبومحمد” الشهير بكبير الفلاحين بالأحساء، عن الطريقة الصحيحة لتناول التمر الرطب.

وقال أبومحمد: “شوفوا اللي يغسل الرطب ما براعي ذوق، وإذا غسلته وتركته لليوم التالي خلاص يدبل”. وأضاف: “لا تغسله ولا شيء أمسح بإيدك وخلاص، أو غسله وتأكل منه على طول. وإذا تركته بحاله يظل أسبوع ما يتغير، غباره زين”.

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وأوضح أبومحمد أن غسل التمر الرطب يزيل غبار الطلع الذي يعطيه نكهة مميزة، كما أنه يجعله أكثر عرضة للتلف. وأشار إلى أن ترك التمر الرطب بدون غسل يحافظ على نكهته وخصائصه الغذائية لمدة أسبوع. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات أبومحمد، حيث أعرب بعضهم عن موافقتهم على رأيه، بينما أعرب البعض الآخر عن اختلافهم.