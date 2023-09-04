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عدن - ياسمين التهامي - أسعار عمرة المولد النبوي 2023 فئة 4 نجوم و5 نجوم والبرنامج الاقتصادي

ننشر لكم في السطور التالية أسعار عمرة المولد النبوي 2023، وذلك للراغبين في أداء مناسك العمرة هذا العام ، حيث من المقرر أن تنطلق أول رحلات عمرة المولد النبوي في نهاية شهر سبتمبر 2023.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

وأكد العاملون في القطاع السياحي، أن أسعار عمرة المولد النبوي 2023 لن تختلف كثيرا عن الأسعار العام الماضي، حيث ستكون في نفس متوسط الأسعار للموسم الماضي.

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أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الاقتصادي

يصل متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية إلى 33 ألف جنيه

يصل متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية إلى 29500 جنيه.

يصل متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية إلى 27500 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 فئة 5 نجوم

يصل متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية نحو 50 ألف جنيه.

يصل متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية إلى 45 ألف جنيه.

يصل متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية إلى 42 ألف جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 فئة 4 نجوم

يصل متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية إلى 49 ألف جنيه.

يصل متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية إلى 41700 جنيه.

يصل متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية إلى 37900 جنيه.