في ظرف دقيقتين فقط.. نجل الأسطورة نسيم حميد يحقق الفوز في نزاله الاحترافي الأول (فيديو)

م يستغرق آدم حميد، نجل أسطورة الملاكمة، البريطاني من أصل يمني والملقب بـ"الأمير" نسيم حميد، وقتا طويلا حتى يظهر لمحات ومهاراته توحي بأنه ربما يسير على درب والده.

وخلال نزاله الاحترافي الأول ضد التشيكي فويتشخ هردي ضمن فئة وزن فوق الوسط، الذي أقيم فجر يوم الأحد على هامش مواجهة على الألقاب العالمية لوزن الثقيل في بولندا بين أولكسندر أوسيك ودانييل ديبوا، فرض آدم أسلوبه وسيطرته على منافسه.

من: اليمن الآن

Son of former champion Prince Naseem Hamed gets it done in Poland. This was Aadam Hameds pro debut. No amateur fights.#Boxing #UsykvsDubois #MMA pic.twitter.com/xaArwYndnR