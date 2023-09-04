شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سيارات تويوتا وهونداي المستعملة اليوم في السعودية .. بـ 6000 ريال كاش أو بـ 500 ريال تقسيط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار سيارات تويوتا وهونداي المستعملة اليوم في السعودية .. بـ 6000 ريال كاش أو بـ 500 ريال تقسيط

بسعر 6000 ريال نقدا أو بقسط شهري 500 ريال، يمكنكم اقتناء سيارة يابانية مستعملة من طراز تويوتا أو هونداي، حيث تم توفير عدد من السيارات اليابانية المستعملة المجهزة بناقل حركة أوتوماتيك وباقي التجهيزات المعتادة، وبأسعار منخفضة، و شهدت أسواق بيع السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً خلال الساعات الماضية على السيارات اليابانية المستعملة، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ.

سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2002 مستعملة للبيع

سيارة تويوتا كامري متوفرة للبيع بأقل سعر في أسواق مدينة الدمام، حيث كان أول استخدام للسيارة عام 2002 وهي بحالة مستعملة، وقد طرحت السيارة للبيع بسعر 6000 ريال سعودي، يمكن تقسيطه على النحو التالي:

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يتوفر للبيع سيارة هيونداي إلنترا في مدينة الرياض، ويمكن الشراء بالدفع النقدي أو بالأقساط، تعتبر السيارة مستعملة وتم استخدامها لأول مرة في عام 2016، تبلغ قيمة البيع 20000 ريال سعودي، يتم تقسيط المبلغ بحيث يتم دفع دفعة مقدمة قدرها 4000 ريال سعودي والمبلغ المتبقي يتم تسديده على أقساط شهرية متساوية بمقدار 500 ريال سعودي.

تتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي وتعمل بوقود البنزين. اللون الخارجي للسيارة هو بترولي، وتم قيادتها لمسافة 139000 كيلومتر، تحتوي السيارة على العديد من الميزات مثل نظام الركن الذكي، والمرايات الكهربائية، ومرايات الضم والإغلاق، وتتضمن المزيد من المميزات مثل جهاز التحكم عن بعد، والفرش القماشي، ونوافذ أمامية كهربائية، وزجاج كهربائي،

كما تم تجهيز السيارة بوسائد هوائية للركاب ونظام إيموبليزر لمكافحة السرقة، وتحتوي على حساسات أمامية وخلفية، تتضمن السيارة وسادة هوائية للسائق، ومصابيح ضباب، ونظام مثبت السرعة، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وجنوط، للتواصل والاستفسار، يُرجى الاتصال على الرقم التالي: 0582370686

+966582370686.

للبيع بنظام التقسيط سيارة تويوتا كامري موديل سنة 2001 مستعملة

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يمكنكم زيارة مدينة الرياض لمعاينة وفحص سيارة تويوتا كامري قبل الشراء. تبلغ قيمة بيع السيارة 5000 ريال سعودي ويمكن دفعها بنظام التقسيط، يتم دفع مبلغ مقدم قدره 2000 ريال سعودي والمبلغ المتبقي يتم تسديده على أقساط شهرية قيمتها 500 ريال سعودي.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة هو 143587 كيلومتر و تتميز السيارة بنوع القير الأوتوماتيك ولون خارجي أخضر غامق، تعمل السيارة بوقود البنزين، تتضمن المزيد من التجهيزات في السيارة مرايات ضم وإغلاق، وفرش قماش، ونظام تكييف الهواء، ونظام توزيع قوة الفرامل، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على مدخل AUX، وراديو كاسيت، وتقنية البلوتوث، ومبدل أقراص، وجنوط.

للتواصل والاستفسار، يُرجى الاتصال على الرقم التالي: 545620016، +96645620016.

بنظام التقسيط سيارة هيونداي توسان موديل سنة 2019 مستعملة للبيع

يمكنك زيارة مدينة الرياض لمعاينة وفحص سيارة هيونداي توسان قبل الشراء، تبلغ قيمة بيع السيارة 30000 ريال سعودي ويمكن دفعها بنظام التقسيط، يتم دفع مبلغ مقدم قدره 5000 ريال سعودي والمبلغ المتبقي يتم تسديده على أقساط شهرية قيمتها 500 ريال سعودي.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة هو 18000 كيلومتر، تتميز السيارة بنوع القير الأوتوماتيك ولون خارجي أسود و تعمل السيارة بوقود البنزين، تتضمن المزيد من التجهيزات في السيارة فرش قماش، ونظام الركن الذكي، ومرايات كهربائية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على نظام تكييف الهواء، وريموت كنترول، ومرايات ضم وإغلاق، وفرش جلد، وفتحة سقف.

تتضمن السيارة أيضًا نوافذ خلفية كهربائية، ونوافذ أمامية كهربائية، وزجاج فاميه، وراديو كاسيت، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ميزات مثل مبدل أقراص، ومشغل دي في دي، وتقنية البلوتوث، ونظام التحكم في الطارة، للتواصل والاستفسار، يُرجى الاتصال على الرقم التالي: 0582370686، +966582370686.

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للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2017 مستعملة

يتوفر لدينا للبيع الفوري في مدينة مكة المكرمة سيارة تويوتا كامري مستعملة، طراز عام 2017، سعر البيع للسيارة تويوتا كامري هو 10000 ريال سعودي. تتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيك ولون هيكل خارجي أبيض، تعمل السيارة بوقود البنزين.

كم سعر سيارة هيونداي باليسايد؟

177,485 ر.س.

كم سعر هيونداي باليسايد 2023 في السعودية؟

تم إطلاق هيونداي باليسايد 2023 الجديدة بأسعار تبدأ من 221,875 ريال سعودي، تعتبر هيونداي باليسايد سيارة SUV كورية تنافس منافسين معروفين في السوق، تتوفر السيارة بنسخة واحدة حاليًا، وتباع النسخة الأعلى تجهيزًا بسعر 221,875 ريال سعودي.

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كم سعر هيونداي سنتافي 2023؟

تتوفر هيونداي سنتافي 2023 بعدة طرز، حيث يبدأ سعر الطراز الأساسي SE من 28,000 دولار، ويأتي مزودًا بمحرك بقوة 191 حصان أما الطراز SEL فيبدأ من 29,000 دولار، يمتاز الطراز Limited بشاشة مقاس 10.25 بوصة وإضاءة داخلية محيطة، ويبدأ من 39,000 دولار، أما الطراز Calligraphy فيتميز بالعديد من الميزات الفاخرة، ويبدأ من 41,000 دولار.