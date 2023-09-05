قالت إن التأخير لا يخدمها.. - هيئة التشاور تشدد على ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك لتمثيل الشرعية

المنامة - ياسر ابراهيم - شددت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، اليوم الإثنين، على ضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماع مرئي عقدته هيئة التشاور والمصالحة، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة صخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء نافش مستجدات الجهود الإقليمية الهادفة الى التوصل لعملية سياسية شاملة، مؤكدة على موقف الشرعية الداعم لجهود السلام والاستقرار.

وشددت الهيئة على ضرورة تشكيل "وفد تفاوضي مشترك يمثل الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، مشيرة الى ان تأخير ذلك لم يعد مفهوماً، ولا يمكن ان يخدم الشرعية، ومؤكدة على أهمية ان تضطلع الشرعية بدورها المباشر في اي جهود تتعلق بالسلام والعملية السياسية".

وأوضحت الهيئة أن الدولة هي البديل للانقلاب، وان تفعيل مؤسسات الدولة الحل الحقيقي لهزيمة الحوثيين، مشددة على أهمية تفعيل جميع المؤسسات والهيئات التنفيذية والتشريعية والرقابية، والحفاظ على مظاهر الدولة، وصولا الى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وانهاء التهديدات التي تمارسها مليشيا الحوثي من خلال استهدافها للأعيان الاقتصادية.

وجددت الهيئة تأكيدها على ان استمرار تعنت مليشيا الحوثي أمام جهود السلام، واستهدافها للمنشآت الاقتصادية الايرادية، والتصعيد العسكري الخطير في مختلف الجبهات وخطوط التماس يستدعي اجراءات حقيقية ورادعة.

وأكد الاجتماع على أهمية عقد لقاء للهيئة مع مجلس القيادة الرئاسي، كما ناقشت الهيئة في اجتماعها ملفات العمل فيما يتعلق بآلية تمكين الهيئة من عملها مع المجلس وفق اعلان نقل السلطة، وكذلك تشكيل اللجان، واستراتيجية عمل الهيئة، وخطط العمل وآلياته، بالإضافة الى متابعات أخرى خاصة بالجانب التنظيمي في الهيئة.