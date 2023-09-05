برلماني يمني: إقحام وزير العدل من قبل رئيس الوزراء سابقة خطيرة وتلويث لطهر القضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - وصف عضو مجلس النواب البرلماني علي عشال، إقحام رئيس الوزراء وزير العدل للرد على رسالة وتقرير البرلمان بشأن صفقة بيع الاتصالات لشركة إماراتية بأنها "سابقة خطيرة، وتلويث لطهر القضاء".

واستغرب النائب عشال في تغريدة له على منصة "إكس"، اقحام وزير العدل من قبل رئيس الوزراء للرد على رسالة وتقرير البرلمان، وقال إن هذا "أمر غريب وعجيب".

واعتبر عشال، القضاء واستقلال رجاله، كونه "الجهة التي يمكن أن يتم اللجوء إليها في قضايا الفساد". وقال: "كان يمكنه أن يكلف وزير الشئون القانونية عرّاب الصفقة، ومحامي الحكومة، وضابط الارتباط مع شركة NX" حسب قوله.

يأتي هذا بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء التي شكك خلالها في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها، واصفا تصريحات معين عبدالملك بالأمر المعيب والجهل الفضيع.