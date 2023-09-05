بينهم مدير منتخب الناشئين.. قوات الانتقالي تحتجز وفدًا رياضيًا في "أبين" 

المنامة - ياسر ابراهيم - احتجزت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، الإثنين، وفدًا رياضيًا، في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر حقوقية، إن قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي احتجزت الوفد الرياضي بينهم عضو اتحاد كرة القدم مدير منتخب الناشئين علي مثنى رازح، ورئيسا فرع اتحاد الكرة بمحافظتي مأرب والجوف، في محافظة أبين.

وقال المحامي عبدالرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة، إن هذا العمل يؤكد أن الانتقالي لا يزال يتصرف كعصابة رغم مشاركته في الحكومة وكافة مؤسسات الدولة. وفق تعبيره.

ولم تذكر المصادر أسباب الاحتجاز للوفد الرياضي من قبل قوات الانتقالي حتى اللحظة.