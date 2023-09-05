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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5-9-2023 أمام الجنيه في بداية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع. سعر عملة السعودية في بنك مصر بمستهل التعاملات الصباحية جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع. اقراء ايضاً : سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عرض البنك الحكومي بنك القاهرة سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الريال السعودي بمصرف أبو ظبي الإسلامي أمام العملة المحلية عند 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي استقر سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية بإيجي بنك أمام نظيره المصري عند 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك CIB في بداية التعاملات عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة فيما عرض بنك بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي في بداية التعاملات عند: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وصل سعر الريال السعودي على موقع بنك الإسكندرية الإلكتروني في بداية التعاملات عند: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك SAIB عرض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه عند 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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