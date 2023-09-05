شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية في السعودية الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كيفية مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية في السعودية الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

تترقب جماهير كرة القدم في العالم والوطن العربي سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023 والتي تقام اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في مدينة جدة، حيث سوف يكون يوم حافل ببعض الفعاليات الأخرى الخاصة بالبطولة بحسب ما أعلنت “الفيفا” حيث سيتم تحديد شعار كأس العالم للأندية لعام 2023 على أن يتم نشر الجدول الرسمي للمباريات بعد إجراء القرعة.

والجدير ذكره أن من بين الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لعام 2023 النادي الأهلي المصري واتحاد جدة، حيث يتطلع عشاق الناديين الى كيفية مشاهدة القرعة، والفرق التي سوف تواجهها هذه الأندية بفارغ الصبر، ويشارك الأهلي المصري بصفته بطل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا فيما يشارك الاتحاد السعودي بصفته الممثل عن المملكة العربية السعودية المستضيفة لكأس العالم للأندية.

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كيفية مشاهدة قرعة كأس العالم للأندية 2023

أعلن الفيفا بشكل رسمي عبر حساب كأس العالم فيفا على أن القرعة سوف يتم نقلها عبر المنصات الرقمية التابعة لها، حيث سوف يتم بث القرعة لجميع أنحاء العالم، فيما أعلنت قناة SSC NEWS التابعة لمجموعة قنوات شركة الرياضة السعودية عن نقل فعاليات القرعة المقامة اليوم في مدينة جدة.

#نشرة_الأخبار | اليوم .. سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة#SSC pic.twitter.com/GI6iZl3Vrf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 4, 2023

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

تنطلق فعاليات سحب قرعة كأس العالم للأندية لعام 2023 في مدينة جدة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، حيث سيتم سحب القرعة بتواجد ممثلي الأندية المشاركة في البطولة بالإضافة الى ممثلي عن الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان الأهلي المصري قد أرسل حسام غالي ليكون ممثل الأهلي خلال سحب قرعة كأس العالم للأندية، وسوف تقام مباريات كأس العالم للأندية ما بين 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر المقبل.

حسام غالي ممثلًا عن الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية pic.twitter.com/JY2PJR7nwB — Yallakora (@Yallakoranow) September 4, 2023

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 في جدة

والجدير ذكره أن المرشح الأكثر حظاً بين هذه الأندية في الوقت الحالي هو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني كان قد حقق لقب كأس العالم للأندية في النسخة الماضية والتي أقيمت في المغرب، حيث حقق الفوز على نادي الهلال السعودي في النهائي بنتيجة 5 أهداف مقابل 3.