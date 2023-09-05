وفاة مغترب يمني بحادث مروري مروع في أمريكا

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مغترب يمني في إحدى الولايات الأمريكية أمس الإثنين، بحادث مروري مروع أثناء قيادته لدراجته النارية.
وقالت مصادر مقربة، إن الشاب اليمني أحمد الصباحي، الحاصل على الجنسية الأمريكية، توفي إثر ارتطام دراجته النارية بعربة نقل في ولاية نيويورك.
وخلال الأشهر الأخيرة، توفي العديد من المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية، معظمهم قضى في حوادث قتل، بمقار أعمالهم.
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