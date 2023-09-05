جريمة قتل بالمنصورة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شخص بمديرية المنصورة بعدن صباح اليوم الثلاثاء .

وقال شهود عيان ان واقعة قتل حدثت بالقرب من ركن بن ناجي.

وشوهد احد الأشخاص مرميا على قارعة الطريق والدماء تنزف منه.

ولم تتوفر معلومات وافية عن هذه الجريمة .

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