شكرا لبحثكم عن خبر عشال يرد على تصريح رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه عضو مجلس النواب علي عشال، اليوم الإثنين، أول رد على رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، بشأن إتفاقية الاتصالات مع الإمارات.

ووصف عشال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها بانه أمر معيب وجهل فضيع وحديث مخزي.

ولفت إلى أن إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله إتفاقية الاتصالات دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة.. حد قوله

وأضاف: يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل. حسب تعبيره

وكان الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين قال إن ردود الفعل على اتفاقية الاتصالات مجرد مكايدات سياسية وتشويش على الرأي العام.

وأثارت موافقة الحكومة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، ردود افعال واسعة.

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