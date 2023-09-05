شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تعلن عودة الرحلات اليومية الى مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف ان زيادة الرحلات الجوية ستبداء من اليوم بين صنعاء والأردن .

وقال الشايف:في منشور له على موقع اكس ان الرحلات ستستأنف من اليوم الثلاثاء بواقع ست رحلات أسبوعية من صنعاء

الى الأردن يوميا بواقع رحلتين صنعاء الأردن والعودة من الأردن صنعاء.

وخفضت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها الجوية بين صنعاء وعمان الى ثلاث رحلات منذ يونيو الماضي قبل ان تعلن عودة رحلاتها االجوية الست .