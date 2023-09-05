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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. حراج على مجسم رجل مسن وامرأة مسنة بسوق الزل في السعودية..والسعر لايصدق

أقيم حراج على مجسم رجل مسن وامرأة مسنة بسوق الزل بالرياض، بحضور عدد كبير من المتسوقين. افتتح متعهد المزادات الشهير في سوق الزل "شلقم" المزاد بـ 110 ريال، حتى وصل السعر لـ160 ريال. وأبان الفيديو، تواجد عدد من المشترين حول "شلقم" لرغبتهم في الاستفادة من المزاد العلني الذي يقام باستمرار على القطع التراثية والنادرة. https://t.co/45eQ7p9plH اقراء ايضاً :

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