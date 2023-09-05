شكرا لبحثكم عن خبر بحضور وزير الصحة..عدن تشهد لقاء المراجعة النصفية للمشاريع المشتركة مع ال UNOPS والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سليم المعمري: حضر معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم لقاء لقاء المراجعة النصفية للمشاريع المشتركة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS التي أقيمت في فندق كورال بالعاصمة عدن .

وخلال اللقاء الذي حضره ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع زياد جابر، مدير مشروع الطاقة الطارئة في اليمن القى معالي وزير الصحة الدكتور بحيبح كلمة أثنى فيها بالجهود المبذولة من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS تجاه القطاع الصحي بالمحافظات المحررة.

وقال بحيبح أن الأعمال التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS في القطاع الصحي لها أثر كبير لكونها تتسم بالجودة العالية في تنفيذها .

وحث الوزير بحيبح الجميع السير بالنهج الذي تنتهجه مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS في تنفيذ أعمال مشاريع مختلفة بما فيها القطاع الصحي في المستشفيات .

بدوره شرح ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع زياد جابر، مدير مشروع الطاقة الطارئة في اليمن عن الأعمال التي يقوم بها المكتب في اليمن .

وأشار زياد أن مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS يسير وفقاً للامكانيات المتاحة في تمويل مختلف المشاريع بالمحافظات .

فيما تحدث الدكتور خلدون سالم صالح مستشار برامج المشاريع بمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNOPS) خلال مداخلة عبر الاونلاين عن الأعمال التي يمولها وينفذها المكتب بالمستشفيات في المحافظات من أجل تحقيق الهدف المنشود .

حضر اللقاء الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية والدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي والدكتور مصلح التوعلي رئيس المكتب الفني بوزارة الصحة العامة والسكان والدكتور سالم الشبحي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان والدكتور أحمد البيشي مدير مكتب الصحة العامة والسكان في عدن والمهندس رمسيس يونس مهندس المدينة (مسؤول مشاريع محافظات عدن، لحج، ابين، الضالع) والمهندس احمد عبيد الميسري ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS والمهندس حسام عبودة مساعد الخدمات والدعم اللوجستي بالمنظمة.