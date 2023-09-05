[ مليشيا الحوثي تفرض جبايات مالية جديدة على مدارس إب بذريعة دعم فعاليات "المولد" ]

فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية إدارات المدارس الحكومية والخاصة بمحافظة إب (وسط اليمن)، جبايات مالية جديدة، بذريعة دعم أنشطة وفعاليات المولد النبوي.



وقالت مصادر تربوية، إن مليشيا الحوثي أجبرت مدراء المدارس الحكومية، دفع مبالغ مالية تتراوح بين (50 ـ 150ألف ريال)، من عائدات الاشتراكات المجتمعية الشهرية التي تفرضها على أولياء أمور الطلاب، وذلك لدعم ما تسميه بأنشطة "المولد النبوي" بمختلف مديريات المحافظة.



وفي ذات السياق ألزمت مليشيا الحوثي المدارس الخاصة بدفع مبالغ مالية تتراوح بين (100ـ 300 ألف ريال)، لذات الذريعة، وهددت المخالفين بعقوبات مشددة.



وأشارت المصادر إلى أن المدارس الخاصة ستضطر للاستجابة لتلك الضغوط غير أن بعضاً منها تفكر في استحداث رسوم إضافية على الطلاب تحت مسمى "فعاليات وأنشطة" لمواجهة تلك الجبايات الحوثية.



يأتي ذلك ضمن استغلال المليشيا المدعومة من إيران، لمناسباتها الدينية لنهب أموال اليمنيين وتكريس الأفكار المتطرفة.



