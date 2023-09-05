شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل لقمة الباشا التركية حلوى بدون فرن سهلة التحضير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل لقمة الباشا التركية حلوى بدون فرن سهلة التحضير 2023/09/05 الساعة 03:20 مساءً (جهينةيمن) المقادير تعد المقادير الخاصة بحلوى لقمة الباشا سهلة ومتوفرة في كل منزل، مثل الحليب والدقيق والسكر، وجوز الهند والزبدة، والآن من خلال السطور القادمة سنوضح بالتفصيل المكونات وطريقة عملها بالخطوات. طريقة التحضير اقراء ايضاً :

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