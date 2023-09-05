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عدن - ياسمين التهامي - خبير ارصاد سعودي يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة!

أوضح خبير الأرصاد الجوية د خالد الزعاق، اليوم الاثنين، موعد انخفاض درجات الحرارة

وأضاف الزعاق، عبر العربية، أننا نبدأ نشاهد نجم سهيل قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية، مشيرًا إلى أنه بعد عشرة أيام تقريبًا من رؤيته يبرد الهواء والماء آخر الليل

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وأردف، أنه بعد 20 يومًا يبرد آخر النهار وبعد 30 يومًا يتساوى الليل مع النهار وبعد 40 يومًا يدخل أجمل وألف مواسم السنة وهو موسم الوسم

وواصل، أن السحب تبدأ خلال هذه الأيام تأتي من الجهة الغربية، وهي السحب المسماة قلائد الوسم، وكان يستدل عليها بماهية الموسم القادم من حيث الإمطار والإجداب