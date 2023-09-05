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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: أمر ملكي يمنح 5 فئات من الوافدين الجنسية السعودية برسوم مغرية..

إن الجنسية السعودية تُعَدُّ مِن بين أهم الأماني التي يطمح إليها الوافدون إلى المملكة، وذلك خاصة بعد إصدار الديوان الملكي لقرار يتعلق بمنح الجنسية السعودية للأطفال الذين يولدون في أراضي المملكة.

يرغب العديد من الأشخاص في الحصول على الجنسية السعودية نظراً للفرص الكبيرة والامتيازات التي تتيحها. إذ يمكن أن تفتح الجنسية السعودية الأبواب للعديد من الفرص الوظيفية والاجتماعية والتعليمية، وتمنح الفرد حقوقاً وامتيازات يصعب الحصول عليها بغيرها من الجنسيات.

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لذلك، فإن قرار الملكية الملكي المتعلق بمنح الجنسية السعودية للمولودين في المملكة له أهمية كبيرة، إذ يعزز من قيمة الجنسية السعودية ويساهم في تطوير المجتمع وتعزيز التواصل والتعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين.

بفضل هذا القرار الملكي السخي، يتم تقديم فرصة ممتازة للأطفال الذين يولدون في المملكة للاندماج بشكل أعمق في المجتمع السعودي والاستفادة من جميع الخدمات والفرص المتاحة. إنها خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية وبناء مجتمع مزدهر يعتمد على الاختلاف والتعايش.

للحصول على الجنسية السعودية في عام 2023، يجب أن تتوفر الشروط التالية وتندرج ضمن الفئات التالية:

1- الأشخاص الذين كانت تابعيتهم عثمانية في عام 1332 هجرية (1914م) ويكونون من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين.

2- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها في الفترة من 1332 هـ إلى 1914م ولم يحصلوا على جنسية أجنبية قبل تاريخ 22 مارس 1345هـ.

3- الأشخاص الذين كانوا مقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية في الفترة من 1332 هـ إلى 1914م وليسوا من الرعايا العثمانيين، وحافظوا على إقامتهم في المملكة حتى تاريخ 22 مارس 1345هـ ولم يحصلوا على جنسية أجنبية قبل ذلك التاريخ.

يأتي هذا التعديل الجديد لنظام الجنسية السعودية لعام 2023 بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بناءً على اقتراح وزير الداخلية. ويهدف هذا التعديل إلى توضيح إجراءات منح الجنسية وتحديد الجهة المختصة باتخاذ القرار، حيث تم استبدال عبارة “بقرار من وزير الداخلية” بعبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء”.

وكانت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية تسمح قبل التعديل بمنح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية للأشخاص الذين ولدوا في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، شريطة توفر الشروط المطلوبة.

يرجى الاطلاع على الشروط التالية للحصول على الجنسية السعودية في حالة وجود أم سعودية:

1- يجب أن يكون الشخص قد بلغ سن الرشد.

2- يجب أن يكون قد اكتسب صفة الإقامة في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.

3- يجب أن يكون الشخص سليمًا عقليًا وجسديًا.

4- يجب أن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة أشهر.



5- يجب أن يكون الشخص من أصحاب المهن المطلوبة في البلاد. ومن المستثنيات، إذا ولد الشخص في المملكة لأم أجنبية وأب غير معروف، يجب عليه أن يثبت ارتزاقه بطرق قانونية، ويجب أن يجيد اللغة العربية في التحدث والقراءة والكتابة.

يجب تقديم المستندات التالية عند طلب الجنسية السعودية:

1- جواز السفر أو أي وثيقة معترف بها من السلطات المختصة وتحتوي على معلومات الجواز.



2- أي وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها الشخص.

3- أي ورقة أو مستند يثبت المطلوب بموجب أحكام نظام الجنسية.

تم إقرار نظام الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية في مايو/أيار 2019، والذي يمنح المستفيدين العديد من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة أو سنويًا للحصول على إقامة مؤقتة بنفس المزايا. وفي نوفمبر 2021، تم الموافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من الأشخاص ذوي الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على الأمر الملكي الذي يهدف إلى تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية لتعزيز عجلة التنمية وخدمة الوطن في مجالات مختلفة، وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في المواهب البشرية واستقطاب الموهوبين والمبدعين.

تخطط المملكة لمنح الجنسية السعودية لحوالي 300 شخص سنويًا، وتتبع هذه العملية إجراءات محددة للتجنيس التي يتم تنفيذها في المملكة، وتشمل:

1- تسجيل طلب التجنيس في سجل خاص يسمى “قيد الوارد التسلسلي”، مع منح كل طالب رقم تسلسلي يحمل قيمة تاريخية.

2- ملء نموذج طلب التجنيس بالكامل وتوقيعه من قبل صاحب الطلب وتقديمه في الوقت المحدد، بالإضافة إلى إرفاق صورة شخصية وتوثيقها بختم من الإدارة المختصة.