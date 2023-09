قرعة مونديال الأندية 2023 تضع الأهلي المصري في طريق الاتحاد السعودي

سحبت اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، قرعة مونديال الأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية في ديسمبر القادم، ووضعت الأهلي المصري في طريق الاتحاد السعودي.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح البطولة في 12 ديسمبر القادم، وفي حال فوز الفريق السعودي سيضرب موعدا مع الأهلي في الدور الثاني، فيما على الجانب الآخر سيلعب أوراوا ريدز الياباني أمام كلوب ليون المكسيكي.

من: اليمن الآن

The path is set! Who will take home the #ClubWC? 🏆



See you in December! 🇸🇦 pic.twitter.com/B8M7Y7xxI3