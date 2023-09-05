بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة.. الصحة اليمنية تعتزم تنفيذ حملة تحصين واسعة ضد "الحصبة"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة والسكان في اليمن، الثلاثاء، أنها ستنفذ حملة تحصين ضد وباء الحصبة في كل محافظات البلاد وذلك بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة.



وقال وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح عبر منصة "إكس"، إن "الوزارة وبالتعاون مع الشركاء ستنفذ في ٢٣ سبتمبر الجاري، حملة تحصين وطنية ضد الحصبة لكل المحافظات نظرا لارتفاع عدد الحالات المصابة من الأطفال الغير المطعمين".



وأضاف بحيبح" ندعو الجميع للتعاون ونؤكد أن التطعيم هو الحل الوحيد للوقاية من الأمراض القابلة للتحصين".



والخميس الماضي، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء "ازدياد الحالات المُصابة بالحصبة والحصبة الألمانية بين أطفال اليمن".



وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، بلغ 34 ألف و300".



وأوضح البيان أن حالات الوفاة المسجلة في العام الجاري بلغت 413 وفاة، مقارنة بنحو 27 ألف إصابة و 220 وفاة في 2022".



وأشار إلى أن المنظمة العالمية تعمل مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء لزيادة الدعم لتدخلات التطعيم الروتينية.



والحصبة مرض شديد العدوى يظهر بسبب فيروس موجود في الأنف والحلق، ينتقل بسهولة أثناء العطاس والتحدث وهو واحد من الأمراض الخطيرة خاصة عند الأطفال.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية كانت قد منعت تحصين الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وشنت حملة تحريض ضد اللقاحات الأمر الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض الخطيرة وفي مقدمتها الحصبة وشلل الأطفال.



