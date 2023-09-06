شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية اليوم.. الأربعاء 6-9-2023 التحديث اليومي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية اليوم.. الأربعاء 6-9-2023 التحديث اليومي 2023/09/06 الساعة 08:47 صباحاً (جهينةيمن) أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 6-9-2023 يجب الانتباه إلى أن الأسعار المشار إليها في الجدول التالي هي متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في السعودية اليوم (بورصة الذهب)، ولا يمكن الاعتماد عليها كأسعار نهائية في محلات الصاغة في المملكة العربية السعودية. اقراء ايضاً :

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