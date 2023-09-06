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سعر الذهب في السعودية اليوم.. الأربعاء 6-9-2023 التحديث اليومي

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عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية اليوم.. الأربعاء 6-9-2023 التحديث اليومي

2023/09/06 الساعة 08:47 صباحاً (جهينةيمن)

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 6-9-2023

يجب الانتباه إلى أن الأسعار المشار إليها في الجدول التالي هي متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في السعودية اليوم (بورصة الذهب)، ولا يمكن الاعتماد عليها كأسعار نهائية في محلات الصاغة في المملكة العربية السعودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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