شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع سيارة من لامبورجيني في السوق السعودي موديل 2023 .. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسرع سيارة من لامبورجيني في السوق السعودي موديل 2023 .. صور

تعتبر النسخة "سيان" موديل 2023، هي اغلى سيارة تقدمها علامة لامبورجيني داخل السوق السعودي، لما تمتلكه من قدرات فريدة ابرزها التسارع الخارق، إلى جانب تصميم السيارة الرياضي، وقدراتها الفنية والتقنية عالية الاداء.

تسارع السيارة لامبورجيني سيان 2023

تنطلق لامبورجيني سيان 2023 من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100كم/ساعة في 2.8 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة.

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القدرات الفنية لمحرك السيارة لامبورجيني سيان 2023

تمتلك لامبورجيني سيان 2023 محرك 12 سليندر، سعة 6500 CC، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 819 حصانا، و758 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.



تجهيزات السيارة لامبورجيني سيان 2023

زر بدء التشغيل.

امكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

شاشة داخلية تعمل باللمس.

حساسات حركة.

كاميرا 360 درجة.

مكيف هواء أوتوماتيك.

نظام ترفيهي وصوتي.

لامبورجيني سيان 2023

اضاءة محيطة.

مقاعد رياضية مع كسوة الكنتارا.

قفل مركزي.

نظام رصد النقاط العمياء.

نظام تحديد المسار.

انظمة مكابح عالية الاداء.

وسائد هوائية للحماية.

سعر لامبورجيني "سيان"موديل 2023 الاسرع والاغلى من فئتها

تقدم السيارة لامبورجيني سيان موديل 2023 داخل السوق السعودي بقيمة سعرية قدرها 15 مليون و265.470 الف ريال.

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