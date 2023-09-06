شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهلها.. الكشف عن علامات تحذيرية تظهر في القدمين تنذر بالإصابة بالسكري وأمراض القلب وفقر الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تتجاهلها.. الكشف عن علامات تحذيرية تظهر في القدمين تنذر بالإصابة بالسكري وأمراض القلب وفقر الدم

تنذر بعض العلامات التي تظهر على القدمين بالإصابة بالعديد من الأمراض منها السكري وأمراض القلب وفقر الدم .

السكري

يشير وجود جرح لا يلتئم في قدمك، على الإصابة بمرض السكري، حيث أن أحد مضاعفات الحالة هو الاعتلال العصبي، حيث تتضرر الأعصاب ويبدأ فقدان الشعور عادة في القدمين، ويمكن أيضًا الشعور بالوخز، وفقا لـ "سكاي نيوز.

القلب

الشعور بالبرد والتنميل في القدمين، قد يكون علامة على مرض القلب، فمرض الشريان المحيطي يؤدي لتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين ما يؤدي لتقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق وانتفاخها.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان المحيطي الخدر أو الضعف في الساقين، وأظافر القدمين الهشة، وتغير لون الجلد.

فقر الدم



اقراء ايضاً :

غالباً ما يعاني مرضى فقر الدم من برودة اليدين والقدمين حتى في الطقس الدافئ بسبب ضعف الدورة الدموية.

وتتطلب عضلات الساق الكثير من الدم والأكسجين لتعمل، لكن الحرمان من الأكسجين يجعلها تعمل لوقت إضافي ويسبب التعب والضعف والتشنجات الشديدة ومتلازمة تململ الساق.