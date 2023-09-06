شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يخطف الأنظار بظهوره في حفل سحب القرعة في مونديال الأندية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بنزيما يخطف الأنظار بظهوره في حفل سحب القرعة في مونديال الأندية (فيديو)

لفت النجم الفرنسي كريم بنزيما المحترف في صفوف نادي اتحاد جدة، الأنظار خلال قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي سحبت يوم الثلاثاء في جدة، بعد حضوره إلى الحفل مرتديا الزي السعودي.

وقال بنزيما لـ"الرياضية" السعودية بعد مراسم سحب القرعة "الزي السعودي أنيق ويعجبني".

اقراء ايضاً :

من: اليمن الآن

🎥 كريم بنزيما لاعب #الاتحاد لـ"الرياضية":



• جميع الفرق تملك حظوظ في #كأس_العالم_للأندية.. ومن الممكن أن نصل إلى النهائي



• الزي السعودي أنيق.



من: (@majed_ma_10) pic.twitter.com/kDfrwXnfg4 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) September 5, 2023

ويشارك بنزيما مع فريق الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام منافساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

ويستهل الفريق الاتحادي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في الدور التمهيدي، وفي حال فوزه سيضرب موعدا مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في الدور الثاني.

وفيما يلي نتيجة القرعة كاملة:

الدور الأول:

(مباراة 1)

الاتحاد السعودي - أوكلاند سيتي النيوزلندي

الدور الثاني:

* (مباراة 2)

الأهلي المصري - (الفائز من مباراة 1)

* (مباراة 3)

كلوب ليون المكسيكي - أوراوا ريدز الياباني

نصف النهائي:

*(مباراة 4)

الفائز من المباراة 2 - بطل كوبا ليبرتادوريس (لم تتحدد هويته بعد)

*(مباراة 5)

الفائز من مباراة 3 - مانشستر سيتي الإنجليزي

النهائي:

*(مباراة 6)

الفائز من مباراة 4 - الفائز من مباراة 5.