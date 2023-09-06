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عدن - ياسمين التهامي - موعد مباراة اليمن وسنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024 تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

اكتشف موعد مباراة اليمن وسنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024 تحت 23 سنة، من خلال كشف توقيت الساعة كم مباراة اليمن الأولمبي القادمة في التصفيات، وعرض قائمة القنوات الناقلة لمباراة اليمن وسنغافورة بث مباشر.

أوقعت قرعة كأس آسيا لموسم 2024/2023، منتخب اليمن في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة، ويتواجد المنتخب اليمني بالمجموعة السابق ذكرها رفقة كلاً فيتنام، سنغافورة، غوام.

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وسيلتقي منتخب اليمن بأولى مبارياته في البطولة بخصمه منتخب سنغافورة، في مباراة نارية ستشهد محاولة كلا الطرفان حصد الفوز والنقاط الثلاث كاملةً.

اكتشف الآن موعد مباراة اليمن وسنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024 تحت 23 سنة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة اليمن وسنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024 تحت 23 سنة

موعد مباراة اليمن وسنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024 تحت 23 سنة، من المقرر أن يكون مساء يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر سبتمبر لعام 2023، وتقام المباراة تحديداً بأولى الجولات على ملاعب دولة فيتنام.

الساعة كم مباراة اليمن وسنغافورة

مباراة اليمن وسنغافورة ستبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت مصر والسعودية واليمن، فيما تنطلق في تمام الساعة الواحدة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.