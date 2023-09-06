[ البيت الأبيض: وفد أمريكي في السعودية لبحث التوصل إلى سلام دائم في اليمن ]

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، وجود وفد أمريكي في السعودية لبحث مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، من أبرزها وقف الحرب في اليمن، والتوصل إلى سلام دائم.



وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في إفادة صحفية، إن مبعوث الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، انضما إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الموجود حاليا في الرياض.



وأوضح سوليفان أن الفريق "موجود حاليا في الرياض لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب المستمرة في اليمن".



وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى "تعميق" الهدنة القائمة في اليمن منذ ما يقرب من عامين والتوصل إلى "سلام دائم" في اليمن.



وتقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الأمم المتحدة وأطرافا دولية وإقليمية جهوداً مكثفة من أجل التوصل لاتفاق هدنة واسعة في اليمن يمهد لمفاوضات تُفضي إلى التوصل لسلام دائم في البلاد.

