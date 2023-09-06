لحج.. شاب يقتل والد زوجته على إثر خلافات أسرية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب على قتل والد زوجته في وقت متأخر من مساء أمس في إحدى بلدات محافظة لحج (جنوبي البلاد)، إثر خلافات أسرية، وسط تنامي ظاهرة جرائم العنف الأسري.



وقالت مصادر محلية، إن شابا يُدعى (س. ن. س) أقدم مساء أمس على قتل والد زوجته المدعو (يوسف مقبل حيدرة) إثر خلافات أسرية نشبت بينهما في مديرية كرش شمال محافظة لحج.



وأضافت المصادر أن خلافاً نشب بين الجاني وزوجته، ليقوم والدها ـ المجني عليه ـ بإبقائها في منزله ويلزمها بعدم العودة إلى منزل زوجها الذي تذمر من ذلك وتوجه إلى منزله عمه والتشاجر معه قبل أن يقوم بقتله.



يأتي هذا في ظل تصاعد ضحايا وجرائم العنف الأسري في مختلف المحافظات اليمنية، وسط تحذيرات من خطورة هذه الجرائم التي تكشف عن واحدة من المآسي التي خلفتها الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

