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عدن - ياسمين التهامي - شروط جديده لمنح الجنسية السعودية منها ان يكون المقيم اجتاز هذه الاعوام.. تعرف على الاوراق المطلوبة

تمنح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية، وفقا لما نشره الحساب الرسمي على ‘تويتر’ لإمارة منطقة مكة المكرمة نقلا عن وزارة الداخلية

حيث أصبح بالإمكان بموجب هذا القرار منح الجنسية السعودية للأجانب وفق شروط يجب التقيد بها بالإضافة لمنحها لأبناء المواطنات السعوديات.

اقراء ايضاً :

وكان قد وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

أي أنه للمتقدم الذي يرغب بالحصول على جنسية سعودية يجب أن تتوافر فيه ميزات وأن يكون صاحب كفاءة مثل: طبيب، مهندس.

ويقدم لكم موقعكم ‘السعودى اليوم’ خلال السطور القادمة كل على مايتضمنه قرار منح الجنسية السعودية 1445, مع توضيك كافة الشروط اللازمة للتجنيس السعودي 2023

قرار منح الجنسية السعودية

جاء منح الجنسية السعودية بناءً على أمر رئيس مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/88) 17 مارس 2023 ميلادي حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ‘أم القرى’ يوم الجمعة ونص على ما يلي:

** تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية والذي ينص على (يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية).

** تنص المادة رقم 27 من قانون الجنسية السعودي (وزير الداخلية هو الذي يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون).

** قرر حذف المادة رقم 28 من نظام الجنسية السعودي والتي تنص على: (يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية السعودية للأجانب بموجب المادة رقم 8).

** العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

** يبلغ هذا القرار الملزمين لاعتماده والعمل بموجبه.

شروط التجنيس في السعودية 1445

يجب على المتقدم للحصول على الجنسية السعودية أن يحقق شروط التجنيس والتى تشمل ما يلي:

أن يقيم المتقدم في المملكة العربية السعودية 10 سنوات دون انقطاع في المملكة.

صحة عقلية وبدنية جيدة حسن السير والسلوك.

شرط العمل في مجال التخصصات المطلوبة.

المتقدم لم يحكم عليه في أي جناية مخلة بالشرف سابقاً.

مع ذلك يمكن للحكومة أن تسحب الجنسية من أي شخص في حال ارتكابه أو تورطه في جريمة أمنية أو أخلاقية.

شروط منح الجنسية لزوجة السعودي

في حال تزوجت أي أجنبية أو عربية غير سعودية من رجل سعودي وترغب في أن تمنح الجنسية السعودية يجب أن تحقق بعض الشروط وهي ما يلي:

الزوجة يجب عليها التخلي عن جنسيتها الأصلية السابقة.

أن تختار واحدة من بين جنسيتين فلا يحق لها أن تملك جنسيتين في وقت واحد.

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية للأجانب

مع صدور قرار جديد للتعديل على قانون التجنيس للحصول على الجنسية السعودية لأي غريب عربي أو أجنبي يجب أن يحقق شروط التجنس تجهيز بعض الأوراق والمستندات اللازمة أهمها:

قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي، ويحصل مقدم الطلب على قسيمة فيها رقم القيد وتاريخه.

نموذج طلب الجنسية وفيها البيانات المطلوبة مسجلة وموقعة من قبل صاحب الطلب مع صورة شخصية وختم من الإدارة.

3 نسخ من نموذج المعلومات مملوءة بالبيانات المطلوبة.

تقرير طبي يثبت أن المتقدم سليم جسدياً وعقلياً.

صورة عن كافة المستندات التي بحوزة مقدم الطلب.

إعلام صاحب الطلب بما يقر به النظام مع الحصول على توقيعه.

نسخة عن مؤهلات مقدم الطلب وفي حال كانت بلغة غريبة تترجم للعربية.

تقديم بيان عن مصدر الرزق داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

شهادة مصدقة من جهة عمل مقدم الطلب يظهر فيها راتبه الشهري بالإضافة إلى طبيعة عمله.

يستغرق منح الجنسية السعودية فترة تتراوح مدتها من 3 أشهر حتى 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

خطوات تقديم طلب التجنيس في السعودية

بعد صدور قرار منح الجنسية السعودية أصبح بالإمكان التقدم بطلب للحصول عليها عن طريق منصة أبشر، حيث يمكن ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة أبشر، والضغط على زر أبشر أفراد، واضغط على أيقونة خدماتي فوق الصفحة الرئيسية، ثم قم بعد ذلك بتحديد الجدول الزمني من أبشر، كذلك تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية، ثم قم باختيار فرع مكتب الجنسية الأقرب إليك في المملكة العربية السعودية.

نذكرك بأن لا تنسى ذكر سبب الموعد الذي هو طلب التقدم منح الجنسية السعودية، ثم تحديد موعد الطلب الخاص بك قم بتجهيز أوراقك ومستنداتك المطلوبة، وكذلك ضرورة إحضار كود الحجز معك عند ذهابك إلى مكتب الجنسية وذلك لكي تدخل في دورك المحدد