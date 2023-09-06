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مقتل مواطن وطفل بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في مأرب

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المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن وطفل بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).
 
وقالت وزارة الداخلية اليمنية في بيان لها، الثلاثاء، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مدنية أثناء مرورها بخط الردمية بالرسة في مديرية الوادي، وأدت إلى استشهاد المواطن (عوض أحمد) والطفل (جهاد حسن).
 
وأشار البيان إلى الأجهزة الأمنية تجري تحرياتها للوصول إلى الخلية الإرهابية الحوثية.
 
والأحد، أعلنت شرطة مأرب، ضبط خلية مرتبطة بما يسمى جهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بزراعة العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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