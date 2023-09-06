العليمي: المعركة ضد مشروع الإمامة مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة والانتصار للجمهورية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الأربعاء، أن معركة الشعب اليمني ضد مشروع الإمامة، مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.



جاء ذلك خلال اجتماعه في قصر معاشيق ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وذلك بحضور المفتش العام اللواء الركن عادل القميري، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وفي الاجتماع وضع العليمي قيادة وزارة الدفاع، والمنطقة العسكرية الرابعة أمام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، والأمنية والعسكرية.



وتطرق إلى الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمبعوثان الأممي والأميركي لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام، والتعنت المستمر من جانب المليشيات الحوثية إزاء هذه الجهود.



وأثنى الرئيس على الجاهزية القتالية العالية لوحدات المنطقة العسكرية الرابعة، وكافة التشكيلات والوحدات المساندة لها التي وجهت وماتزال ردعا حاسما ضد المليشيات الحوثية على كافة محاور وجبهات المنطقة دفاعا عن الجمهورية والحرية، والعزة، والكرامة.



وحث القادة العسكريين على التحلي بمزيد من اليقظة، والتصدي لمخططات المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز قنوات التنسيق والاتصال بين كافة الوحدات العسكرية والأمنية، وكذلك الحاضنات، والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الوطن.



وحيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن، والمقاومة الشعبية، وتضحياتها الكبيرة المسنودة بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.



وقال العلمي إن معركة الشعب اليمني ضد مشروع الإمامة، مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة في تحرير كافة الاراضي، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، والانتصار لقيم الجمهورية، والشراكة، والمواطنة المتساوية.



وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المليشيات الحوثية من تداعيات تصعيدها العسكري، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الاسوأ في العالم.



وأكد دعم وتضامن مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة مع كافة القوى والأصوات الحية المطالبة بالحرية، والعدالة، وسبل العيش الكريم في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية، وفي المقدمة حقها في الحصول على رواتبها المنتظمة دون قيد او شرط.



واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من القيادات العسكرية إلى إيجاز حول الموقف العسكري، ومستوى الجاهزية القتالية والتسليحية، والتموينية في مختلف الجبهات، معربين عن تقديرهم الكبير للرئيس واعضاء مجلس القيادة على الدعم والرعاية التي يحظى بها منتسبي القوات المسلحة.

