اليمن يفوز على سنغافورة بثلاثة أهداف في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا

فاز منتخبنا الأولمبي على نظيره السنغافوري بثلاثة اهداف نظيفة في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في قطر.



وتمكن منتخبنا من انهاء المباراة في شوطها الأول عبر تسجيل كابتن المنتخب أحمد ماهر هدفين في الدقيقتين 31 و 45 وحمزة محمد حنش في الدقيقة 42.



ويتصدر منتخبنا المجموعة برصيد 3 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة غوام وفيتنام، البلد المستضيف، المقرر انطلاقها في الساعة 3 بتوقيت صنعاء، ويواجه منتخبنا يوم السبت المقبل المستضيف فيتنام.

